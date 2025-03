Pelo quarto dia consecutivo, há possibilidade de neve na previsão do tempo para a Madeira

Pelo quarto dia consecutivo, há possibilidade de neve na previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o estado do tempo nesta segunda-feira na Madeira. Esperam-se períodos de céu muito nublado, aguaceiros, mais frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira, que poderão ser de neve nos pontos mais altos.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/hora) de nordeste, por vezes forte (até 40 km/hora) durante a tarde.

Para a área do Funchal, o IPMA prevê igualmente períodos de céu muito nublado, aguaceiros e vento fraco (inferior a 15 km/hora).

Quanto ao estado do mar, na costa Norte haverá ondas de norte com 3 a 3,5 metros de altura, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 metros de altura. Na costa Sul teremos ondas inferiores a 1 metro de altura.

As temperaturas do ar vão oscilar entre os 13 e os 18 graus na Madeira e entre os 12 e os 17 graus no Porto Santo.

A temperatura da água do mar vai rondar os 19/20ºC.