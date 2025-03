Paulo Fonseca suspenso nove meses por intimidar árbitro

O treinador português Paulo Fonseca, do Lyon, foi hoje suspenso até 30 de novembro por intimidar o árbitro do Lyon-Brest (2-1), anunciou hoje o presidente do Comité Disciplinar da Liga francesa de futebol.

A suspensão dos bancos do técnico luso, de 51 anos, significa ainda que não poderá entrar no balneário da equipa que lidera até 15 de setembro, antes, durante e depois dos jogos, após "se atirar ao árbitro" Benoit Millot, encostando-lhe a cabeça, no jogo de domingo.

"O Comité deplora que, mais uma vez, uma personalidade da Ligue 1 tenha adotado este comportamento. Fonseca é um treinador deste campeonato, acima de tudo um educador, e nem é preciso dizer que esta atitude é estritamente incompatível com os seus deveres", declarou o presidente do Comité Disciplinar, Sébastien Deneux.

O Lyon, que joga na quinta-feira com o Steaua nos 'oitavos' da Liga Europa, na qual a decisão não se aplica, vê sancionado o treinador que contratou em 31 de janeiro, tendo Fonseca vencido três jogos em cinco partidas disputadas, após começar a época no AC Milan, tendo sido substituído por Sérgio Conceição.