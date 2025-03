Alemão Felix Zwayer arbitra Benfica-FC Barcelona

O alemão Félix Zwayer é o árbitro do jogo de quarta-feira entre Benfica e FC Barcelona, no Estádio da Luz, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, informou hoje a UEFA.

Zwayer, de 43 anos e árbitro internacional desde 2012, contará com os assistentes Robert Kempter e Christian Dietz, e no videoárbitro com Bastian Dankert, coadjuvado pelo francês Willy Delajod.

Será a quinta vez que arbitra o Benfica, depois de três jogos na Liga dos Campeões, com Manchester United em 2018 (derrota por 1-0, em casa), com Dínamo Kiev (vitória 2-0, fora) e Juventus (vitória 2-1, fora), ambos em 2022, e com Marselha para a Liga Europa, em 2024 (derrota 1-0, fora, e 4-2 em penáltis).

O Benfica 'reencontra' o FC Barcelona na edição 2024/25 da Liga dos Campeões, depois de ter defrontado os catalães na fase de liga, em jogo disputado no Estádio da Luz em que perdeu por 5-4, com algumas queixas de arbitragem.

Nos oitavos de final, fase a que chegou depois de eliminar no play off o Mónaco, o Benfica começa por defrontar na quarta-feira o FC Barcelona (20:00), segundo classificado na fase de liga e apurado diretamente, e visita os catalães em 11 de março.

Em outros jogos dos 'oitavos' da 'Champions', o árbitro português João Pinheiro estará já na terça-feira no Club Brugge-Aston Villa, em jogo com equipa de arbitragem quase na totalidade lusa, enquanto Tiago Martins, que será VAR nesse embate, repete a função na quarta-feira, mas no jogo Feyenoord-Inter de Milão.