Ministério Público suíço pede pena de prisão suspensa para Platini e Blatter

O Ministério Público da Suíça pediu hoje um ano e oito meses de prisão, com pena suspensa, para o ex-presidente da UEFA Michel Platini e o antigo líder da FIFA Sepp Blatter.

Os dois antigos dirigentes do futebol mundial voltaram a ser julgados pelo caso de pagamento indevido da FIFA a Platini, depois de terem sido absolvidos em primeira instância, incorrendo numa pena até cinco anos de prisão, com a decisão final a ser conhecida em 25 de março.

Depois de ambos terem sido absolvidos por três juízes das acusações de corrupção, fraude, falsificação, apropriação indevida de fundos e má gestão, em julho de 2022, os antigos dirigentes dos dois organismos mais importantes do futebol voltaram ao banco dos réus, em Muttenz, perto de Basileia.

O gabinete do procurador-geral suíço recorreu dos primeiros veredictos em outubro de 2022 e o novo julgamento irá estender-se até quinta-feira.

Blatter e Platini são suspeitos de terem combinado o pagamento ilícito de dois milhões de francos suíços (1,8 milhões de euros) por parte da FIFA ao então dirigente máximo da UEFA.

O francês terá recebido a quantia em 2011, alegadamente, pelos serviços prestados como conselheiro do suíço entre 1998 e 2002. Ambos justificaram o pagamento tão diluído no tempo com o facto de as finanças da FIFA, na altura, não permitirem remunerações tão elevadas como as acordadas entre Blatter e Platini.