Sátira política ao rubro nesta tarde de 'Trapalhão'

A sátira à política regional não deixa o público indiferente. Miguel Albuquerque, Paulo Cafôfo, Miguel Castro ou Élvio Sousa não faltaram à chamada para mais um cortejo Trapalhão.

Na parte final do corso carnavalesco, vários são os grupos que retratam as principais figuras do cenário político regional, satirizando alguns momentos que têm marcado as últimas semanas.

A corrupção ou o 'amiguismo' também foram trazidos ao 'sambódromo' madeirense.

Pelo meio volta a surgir a sátira a Miguel Arruda e ao caso das malas roubadas.

O desporto também não foi esquecido. Com o futebol, particularmente o Club Sport Marítimo a ser alvo da sátira de alguns foliões. Como vem sendo habitual, há prémios monetários para os melhores disfarces.