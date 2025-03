Dicas para condução na neve e gelo

Desde a semana passada que a possibilidade de queda de neve consta nas previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e desde segunda-feira que os pontos mais altos da Madeira estão pintados de branco.

Como é habitual, o cenário atrai madeirenses e turistas às serras da Madeira, e chegou a provocar congestionamento no trânsito, no acesso ao Pico do Areeiro, na terça-feira. Para além de ser importante consultar as entidades regionais para perceber se, e quais, as estradas se encontram encerradas em caso de queda de neve, convém, também, ter atenções redobradas aquando da condução sob estas condições climatéricas.

Trânsito muito congestionado no acesso ao Pico do Areeiro Estradas cortadas junto ao último entroncamento – acesso à Eira do Serrado – gera queixas por falta de aviso Orlando Drumond , 04 Março 2025 - 11:53

As condições meteorológicas do Inverno são particularmente desafiantes para os condutores. A baixa visibilidade e as condições de piso escorregadio na estrada aumentam o risco de perda de controlo do veículo e possibilidade de acidente. Assim, exigem atenção redobrada e a tomada de medidas de precaução para o veículo e para o condutor.

Primeiramente, nesta altura do ano, com ou sem neve, convém verificar regularmente os pneus. A condução segura em condições de chuva e neve é afectada pela profundidade do piso, design e composto de borracha dos pneus. Em estradas molhadas, o desempenho da travagem diminui progressivamente quanto menor for a profundidade do piso.

Convém verificar se os pneus estão com a pressão correcta, para melhorar o comportamento e a eficiência de combustível do carro. Convém, também, conduzir devagar e manusear de forma suave todos os controlos do veículo, incluindo os travões, a direcção, a aceleração e as mudanças. Para máxima segurança, é sempre possível investir em correntes de neve, para melhorar a tracção na estrada.

A aceleração deve ser feita com cuidado, utilizando baixas rotações e passando para uma mudança mais elevada assim que possível. A circulação deve ser feita a baixa velocidade, com atenção a possíveis perigos. A descer uma montanha, utilizar uma mudança baixa e evitar travar a não ser que seja absolutamente necessário. A aproximar-se de uma curva, começar a travar antes de começar a virar o volante.

Deve manter-se uma distância de travagem maior entre carro e o veículo da frente. Em caso de chuva e neve esta distância deve, mesmo, ser dez (10) vezes superior à recomendada. Se o carro começar a derrapar, deve utilizar-se a direcção de forma suave, não retirar as mãos do volante, nem fazer travagens bruscas. Se a visibilidade ficar abaixo dos 100 m, é preciso ligar os faróis de nevoeiro.

Se não houver sal de degelo nas estradas, é de evitar conduzir nos trilhos deixados pelos pneus dos outros veículos, a neve amontoada é mais gélida do que a neve fresca. Ainda antes de começar a viagem, é necessário estudar o percurso, verificando as previsões meteorológicas e as actualizações de trânsito, para antecipar eventuais perturbações.

Antes de arrancar é preciso retirar toda a neve das janelas, espelhos, luzes e tejadilho do carro; desembaciar o interior do pára-brisas; e abastecer o depósito do carro. O condutor deve ter por perto um par de óculos de sol, para reduzir o encadeamento provocado pelo brilho do sol na neve; e calçado seco e confortável, tentando evitar levar neve para o interior do carro para que não se formem poças e para que os pedais não fiquem escorregadios.

Por precaução, manter o telemóvel carregado, para poder ligar para um serviço de assistência, caso necessário; e preparar um kit de emergência com comida, água, lanterna e roupa quente extra, para o caso de avaria na berma da estrada.

Carros automáticos

Os carros automáticos dispõem de um ‘modo neve’, que ajuda a conduzir com mais segurança e reduzir a potencial de derrapagem das rodas. Alguns carros automáticos podem ter duas posições no selector de velocidades. No caso de neve, deve optar-se por colocar na posição 2, onde são utilizadas apenas as duas primeiras velocidades. A caixa de velocidades mantém uma condução a baixa velocidade, útil caso seja preciso abordar uma inclinação acentuada, gelo ou neve.

Gelo no pára-brisas

É perigoso conduzir com gelo no vidro, pelo que convém retirá-lo. Não deve usar-se água quente, que pode fazer com o vidro se rache ou parta. A solução mais simples é utilizar um descongelante, que pode ser adquirido em qualquer superfície comercial. Como alternativa, pode misturar-se duas partes de água e uma de álcool etílico num recipiente, e borrifar o vidro, para depois retirar o gelo com recurso a um limpa-vidros, um raspador de vidro ou até mesmo um cartão de plástico.