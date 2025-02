Nova Direita garante que dará apoio aos jovens na criação de projectos

Ricardo Azevedo, cabeça-de-lista da Nova Direita às regionais de 23 de Março, aponta que, caso o partido seja eleito, vai dar apoio aos jovens para que possam criar os seus projectos. O partido acredita que tal ajudará a Região a "sair desta crise instalada pelo PSD de 50 anos".

"A RAM está com uma população cada vez mais idosa e de certeza que não é com os idosos que conseguimos sair desta crise", indica o partido, acrescentando, no entanto, que "a população idosa muito fez para estes jovens terem mais que aquilo que têm hoje. Estas políticas de promessas só estão a destruir a herança que foi deixada aos jovens pelos idosos. Com este andamento as futuras gerações já não vão ter nada", indica.

Segundo nota à imprensa, esta manhã foi dedicada a falar com os mais jovens sobre as preocupações para o futuro.