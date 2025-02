CDU propõe a criação de um 'passe família' nos transportes públicos

A candidatura da CDU às Eleições Regionais antecipadas de 23 de Março defende que "é preciso ir muito mais longe na promoção dos transportes públicos".

Durante uma acção de pré-campanha realizada esta terça-feira, 25 de Fevereiro, a CDU fez um roteiro sobre os problemas nos transportes públicos, apresentando propostas que garantam o direito à mobilidade.

A dirigente nacional do PEV-Partido Ecologista 'Os Verdes, Mariana Silva, sublinhou, na ocasião, que "a mobilidade é um direito que nos permite ter acesso a todos os outros direitos, à saúde, à educação, à justiça, à cultura, etc".

No alto do Galeão, na freguesia de São Roque, depois do percurso na carreira de transportes públicos, Mariana Silva apresentou propostas concretas: "A CDU defende que o transporte público coletivo deveria ser tendencialmente gratuito para que as pessoas possam ter acesso sem pesar na economia familiar. Considerando que seria possível ir mais longe começando por implementar o passe família e que o passe dos estudantes possa ser utilizado em toda a região permitindo a livre circulação e a fidelização aos transportes públicos".

Mariana Silva destacou ainda que 'Os Verdes' defendem que o investimento em transportes públicos "é um investimento na qualidade do ar, na redução do ruído e na valorização da paisagem".

Na conclusão desta iniciativa, Mariana Silva afiançou que "com o regresso da CDU ao Parlamento Regional será possível continuar a lutar por mais transportes de qualidade, com mais conforto, com mais horários que correspondam às necessidades da população, sobretudo, nos horários nocturnos e ao fim-de-semana".