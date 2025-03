Cafôfo assegura que com um Governo do PS todas as câmaras serão tratadas por igual

Paulo Cafôfo assegura que, com um Governo do PS, todas as câmaras municipais da Região serão tratadas por igual e haverá um trabalho cooperativo em prol da população da Madeira e do Porto Santo.

O presidente do PS-Madeira e cabeça-de-lista do partido às eleições legislativas regionais, que esteve reunido com a presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, salientou que todas as autarquias devem ter o mesmo tratamento, independentemente da cor partidária.

“Para o PS, as pessoas estarão sempre no centro da nossa ação e não haverá espaço para qualquer tipo de discriminação”, sustentou o líder socialista, manifestando o objectivo de celebrar contratos-programa com todos os municípios.

Como destacou, é fundamental que haja uma cooperação entre os diferentes níveis de governação, tendo como objectivo final a melhoria das condições de vida dos madeirenses.

“As autarquias desempenham uma ação de maior proximidade com a população, pelo que faz todo o sentido que trabalhemos em articulação, para melhor respondermos às suas necessidades e anseios”, vincou.

No encontro com Célia Pessegueiro, o líder socialista ficou a par do projecto que a autarca da Ponta do Sol tem para resolver os problemas do trânsito no centro da vila. Tendo em conta os constrangimentos que se verificam já ao nível da mobilidade, a presidente da Câmara preconiza a construção de uma nova circular à vila da Ponta do Sol e de um parque de estacionamento com cinco pisos, ambição para a qual considera fundamental a celebração de um contrato-programa com o Governo Regional.

Para Paulo Cafôfo, este é um projecto que faz todo o sentido, porquanto contribuirá, de forma decisiva, para a melhoria da circulação naquele concelho, razão pela qual, assevera, será merecedor de atenção por parte de um governo socialista.

“O PS é a favor das obras públicas estruturantes, com efeito multiplicador na economia e impacto na qualidade de vida dos madeirenses, de que são exemplos este projeto da Câmara da Ponta do Sol, mas também a continuação da via rápida entre a Ribeira Brava e a Calheta, como ainda há dias defendemos”, assinalou o líder e candidato socialista à presidência do Governo Regional.

Como vincou Paulo Cafôfo, um executivo do PS terá sempre uma postura dialogante e de cooperação com todas as câmaras municipais da Região, na certeza de que, com um trabalho conjunto, será possível dar uma resposta mais célere e mais eficiente às reivindicações e aspirações dos madeirenses e porto-santenses.