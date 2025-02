“As facturas nunca foram ocultas”, assegura Andreia Caetano

A deputada municipal Andreia Caetano (PS) assumiu, na sessão da assembleia municipal que decorre hoje na Escola Horácio Bento de Gouveia, a defesa dos executivos anteriores da Câmara Municipal do Funchal das coligações ‘Mudança’ e ‘Confiança’, assegurandio que “as facturas [relativas a serviços da ARM] nunca foram ocultas”, ao contrário do que tinham acabado de afirmar a presidente Cristina Pedra e o vice-presidente Bruno Pereira.

“As facturas estavam todas contabilizadas na CMF. Tudo foi transparente. Não houve dívida oculta”, disse a deputada municipal socialista, que acusou a actual vereação da coligação ‘Funchal Sempre à Frente (PSD/CDS’, de difundir mentiras. “Senhora presidente da CMF, deixe de enganar os funchalenses. A senhora é uma vítima de Pedro Calado, e estas penhoras estão a cair em cima do seu executivo. Manteve essa mentira. Tão preocupada com o assunto, mas não pagou um cêntimo do anterior executivo. Imagine o que era Paulo Cafôfo e Miguel Silva Gouveia não pagarem nada da dívida de 100 milhões” que a CMF tinha em 2013.