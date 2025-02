Sara Madalena identifica contradições em Cafôfo e no PS

Sara Madalena identifica um conjunto de contradições em Cafôfo e no PS.

A deputada do CDS pergunta como é que o PS pode garantir estabilidade se provocou instabilidade ao aprovar uma moção de censura, que derrubou o Governo Regional.

Aponta a Cafôfo o não poder-se confiar no compromisso que propõe. Foi, diz, a pessoa que se comprometeu a ficar na Câmara do Funchal até ao final do mandato e saiu a meio.

Sara Madalena, igualmente, criticou o contentamento do presidente do PS com a aprovação por unanimidade da sua moção de estratégia global, no XXII Congresso do PS-Madeira: "Unanimismos não são amigos da democracia"