Apoios ao arrendamento totalizam 2,6 milhões

Programa da IHM já ajudou 1.255 famílias a alugar casa, nos últimos quatro anos. Governo Regional prevê alargar, em 2025, o leque das majorações e investir 1,8 milhões, o dobro do ano passado. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 4 de Março.

"Desamparada". A estátua do Cristo Rei merece o maior destaque gráfico da primeira página de hoje. Erguida há 97 anos na Ponta do Garajau, é uma atracção turística a ruir sobre propriedade privada. “Não arranja, nem deixa arranjar”, lamenta a Câmara de Santa Cruz. Até a requalificação da vereda, que o governo executou sem o consentimento do dono, está em tribunal.

“Ou o PSD muda ou é mudado”. O CDS falará com todos os partidos para encontrar uma “solução de governo estável”, garante o cabeça-de-lista, José Manuel Rodrigues, na entrevista de hoje ao nosso matutino.

Saiba também que "Frio e chuva ensombram Trapalhão". Depressão aproxima-se da Madeira, com rajadas até 115 km/h e ondulação forte.

"Despiste violento mata motociclista" é o assunto hoje em destaque nos Casos do Dia. Amigo que seguia noutra moto, na via rápida do Caniçal, ficou em estado de choque. PSP deteve 30 condutores em 3 dias, metade dos quais por excesso de álcool.

