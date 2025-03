Zelensky considera crucial apoio de Donald Trump

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, considerou hoje que o apoio do seu homólogo norte-americano, Donald Trump, "é crucial" para a Ucrânia, apesar da acesa discussão entre ambos, na sexta-feira, na Casa Branca.

"É crucial para nós termos o apoio do Presidente Trump. Ele quer acabar com a guerra, mas ninguém quer a paz mais do que nós", afirma Zelensky numa mensagem na rede social X.

"A assistência da América foi vital para nos ajudar a sobreviver, e quero reconhecer isso. Apesar do diálogo difícil, continuamos a ser parceiros estratégicos", continuou Zelensky.

O chefe de Estado ucraniano exortou os Estados Unidos a "serem honestos e diretos" de forma a compreenderem plenamente os nossos objetivos comuns.

O Presidente ucraniano disse estar ainda disposto a assinar o acordo que concede aos Estados Unidos o acesso aos minerais estratégicos da Ucrânia, apesar do fracasso das negociações na sexta-feira na sequência do incidente diplomático em Washington.

Zelensky disse que tal acordo, que dá às empresas americanas acesso aos recursos minerais da Ucrânia, "será o primeiro passo em direção a garantias de segurança", embora Washington tenha descartado fornecer tais garantias a Kiev.

No entanto, garantiu que este acordo "não é suficiente" e que "os ucranianos devem saber que a América está do (seu) lado".

"Quero que os Estados Unidos se mantenham mais firmes ao nosso lado", insistiu, ao mesmo tempo que declarou "entender que os Estados Unidos estão a procurar o diálogo com (Vladimir) Putin".

Numa acesa troca de palavras perante as câmaras, Donald Trump e o vice-presidente dos EUA, JD Vance, acusaram na sexta-feira Volodymyr Zelensky de recusar negociações de paz com a Rússia e de não estar suficientemente grato pela ajuda norte-americana.

A altercação levou à saída prematura do Presidente ucraniano da Casa Branca, sem assinar o acordo de minerais para o qual tinha viajado para Washington.

Volodymyr Zelensky chegou, entretanto, hoje, a Londres para conversações com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o rei Carlos III e os aliados europeus de Kiev.

"Estamos em Londres", disse o porta-voz de Zelensky, Sergei Nykyforov, aos jornalistas, acrescentando que o encontro com Keir Starmer está marcado para o início da noite, antes do encontro, no domingo, com o rei, e da cimeira com os líderes europeus.