CDS defende criação de um Plano de Apoio à Natalidade

Para o CDS é crucial que seja criado um "ambicioso" Plano de Apoio à Natalidade, que tem vindo a baixar de forma acentuada na Madeira.

"A Madeira caminha para ser a região mais envelhecida do país dentro de poucas décadas. Neste momento, já temos apenas 100 jovens (dos 18 aos 34 anos) para 172 idosos (mais de 65)", dá conta o partido cuja candidatura às Regionais de 23 de Março é encabeçada por José Manuel Rodrigues.

Para os centristas, esse plano passa, não só pela disponibilização aos casais jovens de outras condições de vida, nomeadamente melhores salários, conjugação de horários de emprego com necessidades familiares, trabalho a tempo parcial, redução de escalão do IRS em função do número de filhos, mas também de creches e jardins de infância gratuitos, acesso à habitação e apoio às famílias numerosas no pagamento dos serviços básicos, como a água e a eletricidade.

"Ninguém deve abdicar de ter filhos por razões económicas e é dever do Estado, das Regiões e do Estado, tudo fazer para assegurar que os casais tenham todas as condições para constituir a família que desejarem", aponta, acrescentando que "a renovação de gerações é um imperativo destes tempos, sob pena de pormos em causa o equilíbrio etário da nossa sociedade, a sustentabilidade de sectores como a saúde e a segurança social e o nosso futuro colectivo".