João Viveiros sagrou-se Campeão Nacional de Fundo 2025

O atleta João Viveiros do Ludens Clube de Machico conquistou o título de Campeão Nacional de Fundo 2025, no Campeonato Nacional de Fundo, que teve lugar este fim-de-semana, em Mirandela. Já Francisco Soares Vieira, do mesmo clube, alcançou o título de título de Vice-Campeão Nacional.

De acordo com a Associação Regional de Canoagem da Madeira, o canoísta Paulo Vieira Freitas do Ludens Clube de Machico conquistou o 3.º lugar em SUPC Absoluto Masculino e o canoísta Pedro Soares Vieira do Ludens Clube de Machico conquistou o 4.º lugar em SUPC Cadete Masculino. Por isso, o Ludens Clube de Machico foi o clube madeirense com melhor classificação coletiva, totalizando 498 pontos.

Confira todos os resultados dos madeirenses:

- António Ribeiro (CTM) - 19º (K1 Sénior Masculino);

- Ana Brito (CNCalheta) - 4º (K1 Sénior Feminino) / 3º (K1 Sénior Feminino Sub23);

- Diana Fernandes (CNCalheta) - 9º (K1 Iniciado Feminino A);

- Cezary Zajac (CNCalheta) - 29º (K1 Iniciado Masculino B);

- Madalena Sousa (CNCalheta) - 21º (K1 Infantil Feminino A);

- André Abreu (CNCalheta) - 18º (K1 Infantil Masculino B);

- Paulo Macedo (CNCalheta) - 28º (K1 Cadete Masculino);

- Martin Perdigão (CNCalheta) - 54º (K1 Júnior Masculino);

- Bernardo Pereira (CNCalheta) - 21º (K1 Sénior Masculino);

- Beatriz Chaves (CNFunchal) - 22º (K1 Cadete Feminino);

- Hamilton Santos (CNFunchal) - 33º (K1 Cadete Masculino);

- Lucas Rodrigues (CNFunchal) - 43º (K1 Cadete Masculino);

- Simão Faria (ANCLobos) - 19º (K1 Infantil Masculino B);

- Tiago Gonçalves (ANCLobos) - 22º (K1 Infantil Masculino B).