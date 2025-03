"Interpretações intensas e dedicadas" no Festival de Música da Madeira

O XXXVIII Festival de Música da Madeira iniciou esta sexta-feira, 21 de Março, um ciclo de três recitais. No terceiro fim-de-semana do evento, o palco da Assembleia Legislativa da Madeira recebeu as jovens instrumentistas Maria Marica (violino) e Alexandra Segal (piano) para uma apresentagão de alto nível.

O recital contou com um programa variado, que incluiu obras de compositores renomados, tais como Debussy, César Franck, Clara Schumann, Dan Dediu e George Enescu. A exibição foi descrita como "intensa e dedicada" por Norberto Gomes, director Artistico do festival, destacando a profundidade e a expressividade das interpretações.

A audiência teve a oportunidade de ouvir interpretações que proporcionaram uma verdadeira viagem musical.

O concerto, que atraiu uma plateia numerosa, contou com o apoio do Instituto Cultural Romeno de Lisboa. "Este evento simboliza o principio de uma cooperação que promove a partilha generosa e infinita da arte e da cultura", afirmou Norberto Gomes.

O Festival contará com recitais a 22, 23 e 28 de Março, antes do grande encerramento a 29.