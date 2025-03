Ribeira Brava sagra-se campeão da Divisão de Honra Regional

O Clube Desportivo da Ribeira Brava conquistou esta tarde o título de campeão da Madeira da Divisão de Honra de futebol sénior.

A quatro jornada para o final do campeonato a formação da Ribeira Brava foi ao reduto do Estrela da Calheta vencer por 2-0, fazendo assim a festa do título.

"A história foi escrita, o sonho foi concretizado e a glória é nossa! O CD Ribeira Brava sagrou-se Campeão Regional da Divisão de Honra 2024/2025 depois de uma época absolutamente memorável, marcada por garra, união e um espírito de equipa inquebrável", pode ler-se na mensagem deixada pela colectividade na sua página de facebook.

"Desde o primeiro apito até ao último minuto desta temporada, lutámos com o coração e com a alma. Superámos desafios, enfrentámos adversários de grande qualidade e nunca desistimos, porque a nossa força vem da paixão que sentimos por este clube e pelo apoio incondicional dos nossos adeptos.

Cada golo, cada vitória e cada momento difícil tornaram-nos mais fortes.

Cada treino, cada sacrifício e cada gota de suor construíram este triunfo.

Esta conquista é de todos: jogadores, equipa técnica, dirigentes, adeptos e da nossa Ribeira Brava!", adianta ainda o clube na sua página de facebook.

"Agradecemos a todos os que acreditaram em nós e estiveram ao nosso lado em cada jogo, em cada bancada e em cada cântico. Vocês foram o nosso 12.º jogador e ajudaram-nos a chegar até aqui!", concluiu a mensagem.

Com 17 jogos realizados o CD Ribeira Brava soma 43 pontos e já nenhum adversário o consegue apanhar na liderança, nomeadamente o Estrela da Calheta e o Pontassolense que estão nos restantes lugares do pódio.