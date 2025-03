Chega lança Celestino Sebastião como candidato à autarquia da Ribeira Brava

O presidente do Chega Madeira e deputado reeleito à Assembleia Legislativa da Madeira, Miguel Castro, assumiu ao DIÁRIO que acabaram por ser penalizados nestas ‘Regionais’ antecipadas não apenas pela força da máquina partidária do PSD, mas também devido aos casos mediáticos nacionais que envolveram o partido. Face a Maio de 2024 perderam quase 5 mil votos e um mandato.

“O que aconteceu na Madeira foi que o PSD com a sua máquina partidária, ligada directamente ao poder governamental, fez uma campanha muito forte junto à população, uma campanha em que usou recursos públicos”, denunciou, ao que se juntou a conhecida conjuntura nacional, nomeadamente a situação das malas (polémica que envolveu o deputado eleito pelo Chega nos Açores, Miguel Arruda).

De fora do actual grupo parlamentar ficou Celestino Sebastião. De fora do parlamento, mas agora com mais tempo para se dedicar à campanha para as eleições autárquicas no concelho da Ribeira Brava, anunciou Castro, considerando-o a pessoa indicada para denunciar problemas e apresentar soluções para o município da costa oeste.

“Temos muita consideração pelo deputado Celestino. Ele será o cabeça-de-lista às eleições autárquicas na Ribeira Brava. É um homem do terreno, especialmente no seu concelho, e terá agora mais liberdade para estar junto dos seus eleitores”, observou, dizendo que o mesmo já aceitou a candidatura.

Depois de cair por terra a aspiração de ser parte da solução governativa, o Chega Madeira, pela voz do seu líder, voltou a reafirmar, como o fez na noite eleitoral, que assumirá o seu papel de oposição, em que vão pegar “em todas as medidas” que o PSD propôs nesta campanha e vão exigir ao PSD, ao grupo parlamentar do PSD, “que as aprove no Parlamento e que as implemente”.

Miguel Castro, que rejeitou ter sido contactado pelos demais partidos eleitos, para além dos cumprimentos de cortesia da praxe, registou ainda que a estreante Manuela Gonçalves e o repetente Hugo Nunes vão assumir os seus lugares na Assembleia.

Francisco Gomes volta a ser cabeça-de-lista às Legislativas Nacionais

De igual modo, tendo no horizonte próximo as Eleições Legislativas Nacionais, apontadas para 18 de Maio, o presidente do Chega Madeira assumiu como certo que Francisco Gomes será novamente o cabeça-de-lista, dando destaque a todo o trabalho realizado pelo parlamentar em prol da autonomia na Assembleia da República. “Termos representação num partido que poderá efectivamente ser Governo na República será fundamental para proteger os interesses da Madeira e dos madeirenses”, observou.