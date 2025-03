ARTE faz levantamento sobre o teatro na RAM

A Associação Regional de Teatro e Espectáculos - ARTE- desde a sua fundação, a 22 de Setembro de 1995 - tem realizado um trabalho que designa como "trabalho de bastidores". Ao longo destas quase três décadas tem realizado um estudo aprofundado de pesquisa, análise e avaliação do teatro.

'Levantamento e Mapeamento do Teatro na Região Autónoma da Madeira'. É este o nome do estudo desenvolvido pela ARTE, que se encontra em fase conclusiva. "Todo este trabalho está a ser feito em 3 grandes e distintos períodos dos mais de 6 Séculos da História desde o Descobrimento do Arquipélago e os seus primeiros Povoamentos (…) passando em revista os mais de 600 Anos em que o Teatro com a sua ainda que discreta presença tem deixado a sua Marca Registada bem legível em todo o contexto Histórico e Sociocultural da RAM", começa por explicar em nota enviada.

A elaboração deste levantamento detalhado e do seu mapeamento abrangente de todo o teatro na Região, está a ser feito com o rigor histórico, social e cultural, todo ele elaborado e processado no formato de uma base de dados e consubstanciado por entre outros, com o objectivo de "registar, identificar e catalogar os vários e diversos acontecimentos da arte de representar o teatro quer local e regional desde sempre e que assim deram origem ao teatro que se faz até aos dias de hoje em todo o arquipélago da Madeira."

Conta com as amis diversas companhias de teatro e os seus espectáculos, edifícios físicos e espaços onde se apresentavam e representavam a arte do teatro, bem como os vários momentos e movimentos das mais variadas e muitas iniciativas teatrais, que promoviam e assim contribuíam para uma maior valorização da cultura teatral em toda a Região.

O levantamento/mapeamento encontra-se estruturado em três fases:

1ª) Fase: (Séc. XV): De; 1419/1420 (Desde os primórdios do Descobrimento do Arquipélago das Ilhas de Porto Santo e Madeira (…) os primeiros 80 Anos (1420 a 1500). São muito poucos os registos do teatro que se fazia á época, (…) mas o pouco já tinha alguma expressão e algo significativo da Arte de Representar o Teatro vindo da Corte do Reino de Portugal (…) entre outros, muitos com as naturais influências do Teatro de Gil Vicente. (Pai do Teatro Português). (…)

2ª) Fase: (Séc. XVI a XVIII): De; 1500 a 1700, no espaço destes 2 Séculos de 200 Anos (…) já muita coisa há registado no que ao Teatro e á Arte de Representar diz respeito e isto já com algum cariz muito próprio e a ganhar de alguma forma uma certa caraterística muito particular de um Teatro algo típico dos Usos Costumes e Tradições que se estavam a enraizar nas primeiras e principais Povoações, que se iam instalando e povoando todo o território das ilhas e que assim se destacavam e se faziam notar ao se expressar artisticamente através da representação Teatral que era feita á época nas ilhas do Arquipélago.

3ª) Fase: (Séc. XVIII a XX e XXI): De; 1700 a 1900 este 2 últimos Séculos dos 200 anos que antecedem o nosso Séc. XXI e de, 1900 a 1975 estes que sendo os 75 anos muito influenciados por um “Estado Novo”, também ele para o Teatro em Portugal e que de alguma forma também se fez sentir na Madeira e daí que finalmente nos trás até aos nossos dias, deste nosso Século XXI e que destes, nos últimos 50 anos considerando e contando como referência o pós ano de 1974/5 com a passagem da Ditadura á Democracia em Portugal (25 de Abril de 1974) e também com a Consagração da Autonomia da Madeira (2 de Abril de 1975).

Em nota enviada à redacção, a ARTE dá conta que o lançamento e apresentação deste trabalho está previsto para o último trimestre do ano: "Até ao final do mês de Setembro 2025 e terá na sua forma concluída em definitivo no final do ano de 2030".