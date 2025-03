Bienal é "mais uma das promessas cumpridas"

"A Bienal de Arte e Cultura do Funchal 2025 é mais uma das promessas cumpridas" pelo executivo da Câmara Municipal do Funchal, sublinhou Cristina Pedra, na abertura do evento. "Temo-las feito. Temo-las executado", reforçou a autarca funchalense, referindo-se às promessas do executivo que preside.

No Centro Cultural e de Investigação do Funchal, onde decorre a sessão de abertura da primeira Bienal de Arte e Design do Funchal 2025, destacou os cerca de 200 artefactos expostos.

Só lamentou a ausência da Ministra da Cultura, que por razões de agenda teve de adiar a vinda à Madeira para o dia de amanhã, e por isso não está presente.

A Bienal de Arte e Design, que mostra mais de 600 obras, tem a coordenação de Francisco Faria Paulino e a curadoria de Susana Gonzaga e é uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal.

Bienal que "foi uma das ideias iniciais do mandato", revelou Cristina Pedra.

Destacou a importância da cultura como "motor de desenvolvimento social, económico e também humano", apontou.