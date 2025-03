Formação destaca a importância do mundo digital no desporto

O Colégio dos Jesuítas está a acolher, hoje, a formação 'Comunicação Digital no Desporto', que pretende reforçar a importância do mundo digital no desporto. “Nós temos de estar cada vez mais atentos para as muitas faculdades que a comunicação digital tem, desde logo na promoção das nossas actividades, mas ao mesmo tempo dos riscos que isso acarreta", disse David Gomes, director regional de desporto.

Segundo nota à imprensa, o objectivo é o de "informar e sensibilizar os agentes desportivos e os recursos humanos do desporto da RAM para a importância e necessidade da comunicação no mundo atual, no sentido de potenciar os meios de comunicação das entidades desportivas para um maior envolvimento e participação dos sócios, patrocinadores, investidores, atletas e comunidade local".

"Temos de estar despertos para explorar esta dimensão de comunicação através do digital, mas atentos para o reforço da segurança tal como a proteção de dados por exemplo", disse o responsável.

No período matinal dos trabalhos destaque paras as comunicações de Samuel Mateus e Hélio Antunes, comunicações moderadas por Juan Gonçalves.