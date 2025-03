Rafaela destaca que apoio do Governo para cana-de-açúcar subiu 500% em dois anos

A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, destacou, esta tarde, a subida de 500% no apoio directo do Governo Regional aos produtores de cana-de-açúcar nos últimos dois anos, sublinhando o papel que a agricultura desempenha no desenvolvimento económico da Região e na manutenção da paisagem que caracteriza o destino turístico Madeira.

"Em 2023 o apoio directo do Governo Regional aos produtores foi de 20 euros à tonelada. Em 2024 passou para 100 euros à tonelada e em 2025 é de 120 euros à tonelada", descreveu a governante, que explicou que, com o valor pago pelos engenhos, esta produção atinge os 600 euros à tonelada, sendo que a produção biológica pode atingir os 630 euros. Foram declarações prestadas na XIX Feira Regional da Cana-de-Acúcar, que terminou hoje nos Canhas.

Falando para um recinto cheio de pessoas, a governante começou por agradecer a todos os que se dedicam à agricultura, particularmente "àqueles que fazem deste concelho grande", referindo-se aos agricultores da Ponta do Sol, que produzem sobretudo cana-de-açúcar e banana. Na sua intervenção, Rafaela Fernandes fez alusão às reuniões de concertação com os engenhos e reconheceu o empenho de todos em aumentar o preço da cana, chegando a um acordo de 480 euros/tonelada, sendo que com o apoio extraordinário directo assumido pelo Governo Regional chega aos 600 euros por tonelada. Em tais reuniões participaram os representantes dos produtores de cana-de-açúcar, tendo sido feito um agradecimento específico ao produtor Duarte Abreu e à associação Acoeste.

Rafaela Fernandes agradeceu igualmente a todas as casas do povo, pelo trabalho "não só na componente da agricultura, como também na área social". Fez ainda saber que este ano haverá novamente a Festa da Banana, organizada pela Casa do Povo da Ponta do Sol, uma informação que arrancou aplausos da plateia. O último agradecimento foi dirigido ao director regional Marco Costa e aos técnicos do apoio concelhio.