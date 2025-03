Jorge Carvalho destaca a penalização de quem censurou o Governo

Jorge carvalho foi o primeiro a reagir à projecção de resultados da RTP-M e começou por destacar a grande participação dos eleitores, uma vez que a abstenção deverá ser menor do que nas últimas eleições regionais.

A Madeira, diz, tem uma "democracia consolidada" e os madeirenses mostraram uma "grande vontade de participar".

Em relação ao resultado do PSD, que pode chegar à maioria absoluta e, de certeza, aumentará a votação, "um resultado acima do que foram as últimas eleições", recorda que é um resultado muito positivo, sobretudo no contexto em que se realizaram estas esleições.

Jorge Carvalho acredita que, como indica a projecção, "quem censurou foi censurado pelo eleitorado", numa referência directa ao CH e "quem aproveitou essa moção para derrubar o governo, também é censurado", numa referência ao PS.

"Os madeirenses querem estabilidade", afirma.