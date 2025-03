Produção de Mel-de-Cana com reflexos na economia e gastronomia regional

A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, esteve na Fábrica de Mel-de-Cana do Ribeiro Seco no contexto do início da laboração deste engenho, uma oportunidade para destacar a importância da produção de mel de cana na Madeira para a economia regional.

“A produção de Mel-de-Cana é única no mundo e com reflexos na economia e gastronomia regional”, disse a governante, salientando o facto deste engenho receber cana sacarina biológica para a produção de mel, o que permite um produto diferenciado.

Reconheceu ainda o empenho deste Engenho em valorizar este modo de produção com um valor superior do preço pago. O operador, que no ano passado produziu cerca de 70 mil litros de mel-de-cana, já processou este ano mais de 30 mil quilos e tem expectativa de aumentar sua produção de mel.

“Só é possível ter mel-de-cana com esta qualidade porque há produção de cana-de-açúcar com qualidade. Prova disso são as verificações que estão a ser realizadas pelos serviços nesta campanha o grau brix (grau de açúcar), ultrapassa 20 com a média a atingir valores muito satisfatórios”, assumiu a tutela.

Lembrar que a componente do orçamento regional para o POSEI à transformação, que acaba por ser direccionado para o preço a pagar pelos Engenhos aos produtores, teve o aumento significativo de 210 euros/ tonelada para 250 euros/ tonelada para a campanha que se iniciou este mês de março.

A secretária regional reconheceu também o esforço do Engenho do Ribeiro Seco em acompanhar a orientação pretendida de aumento por parte dos Engenhos no mesmo nível, ou seja, mais 40 euros por tonelada, perfazendo assim 480. Ao que vai acrescer o apoio directo aos produtores pelo orçamento regional no valor variável de 100 a 130 euros.