PS garante que "não haverá saneamentos nem perseguições" na Administração Pública

Paulo Cafôfo afirmou, hoje, que "é hora de a Região ter uma solução governativa liderada pelo Partido Socialista", defendendo "uma mudança tranquila e evolutiva", com "novas ideias e soluções para os problemas dos madeirenses". O candidato a presidente do Governo deixou também garantias para os funcionários públicos.

O líder socialista falava esta tarde, no âmbito da reunião da Comissão Regional do PS, na qual foram eleitos os restantes órgãos do partido, na sequência das eleições internas e do congresso do passado fim-de-semana.

Paulo Cafôfo salientou que, "desde 2019, com o fim das maiorias absolutas, foram formados governos com acordos à direita, liderados pelo PSD". A seu ver, é chegada a hora “de termos uma solução governativa que possa ser liderada pelo PS, integrando outros partidos que queiram a mudança na Região".

Na ocasião, o presidente do PS-M aproveitou para garantir que "os funcionários públicos da Região irão ser valorizados e respeitados" e que, "ao contrário do que faz o PSD, não haverá saneamentos dentro da Administração Pública".

Câfofo acusa o actual Governo Regional de usar "os funcionários públicos como funcionários do partido, que não são”, frisando que estes estão "numa missão ao serviço público dos madeirenses", a qual “não pode ser beliscada”.

“É preciso começar a respeitar as pessoas que tanto trabalham e servem os madeirenses e porto-santenses”, sublinhou, dando o exemplo dos profissionais de saúde que, "apesar do falhanço das políticas públicas e do caos, conseguem manter o serviço e assegurar que os madeirenses não deixam de ser tratados e de receberem os cuidados médicos".

Paulo Cafôfo deixou a promessa que, "com um Governo do PS, os funcionários públicos verão acelerada a sua progressão nas carreiras, através da redução dos pontos do SIADAP", e reforçou que “não haverá perseguições, chantagens, nem a obrigatoriedade de irem a iniciativas partidárias, porque um funcionário público tem de ser respeitado na sua opção”.

Na reunião de hoje, foram eleitos os restantes órgãos do partido, nomeadamente a Comissão Política, o Secretariado Regional e a mesa da Comissão Regional. Marta Freitas continuará como secretária-geral do PS-M e Rui Caetano lidera a Comissão Regional, ao passo que Célia Pessegueiro, Miguel Iglésias e Avelino Conceição se mantêm como vice-presidentes do partido.

Desta forma, sublinhou Paulo Cafôfo, o partido está “completamente estabilizado para as lutas” que se avizinham, a primeira das quais as eleições legislativas regionais de 23 de Março.

Foram ainda apresentadas e votadas as moções sectoriais que transitaram do XXII Congresso Regional do Partido.