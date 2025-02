Chega quer Plano Estratégico para a Valorização da Cultura e das Tradições Madeirenses

O Chega defende a necessidade de se criar um Plano Estratégico para a Valorização da Cultura e das Tradições Madeirenses. O partido entende que é preciso um reforço dos apoios à cultura e às tradições da Região, "garantindo transparência na atribuição de verbas públicas e combatendo qualquer tentativa de descaracterização da identidade regional".

Numa nota enviada à imprensa, o partido cuja candidatura às eleições regionais é liderada por Miguel Castro, aponta quais as medidas do seu programa de Governo que são destinadas à cultura, consideradas estruturais para valorizar o património imaterial madeirense, apoiar os agentes culturais e assegurar que os fundos públicos chegam a quem realmente trabalha para preservar a cultura local.

Este Plano Estratégico para a Valorização da Cultura e das Tradições Madeirenses deveria incluir inclui incentivos fiscais para os agentes culturais, apoio logístico para deslocações ao Porto Santo, a revisão das taxas aplicáveis a eventos culturais, tradicionais e religiosos, bem como o reforço dos apoios às festividades populares, "que são um elemento fundamental da identidade regional e uma alavanca para o turismo".

Por outro lado, afirma que a República tem de cumprir as suas obrigações no que concerne à manutenção do património que detém na Região, parte do qual se encontra em avançado estado de degradação.

É inaceitável que as nossas tradições continuem a ser desvalorizadas enquanto se financiam eventos que nada têm a ver com a nossa identidade. O Chega-Madeira não permitirá que o compadrio e os interesses políticos ditem o futuro da nossa cultura. Defendemos um modelo de apoio transparente, que beneficie aqueles que realmente contribuem para a preservação da nossa história e das nossas raízes. Miguel Castro

Para Lília Faria, candidata pelo partido, a cultura deve ser encarada como um motor de desenvolvimento. "Os agentes culturais madeirenses enfrentam enormes dificuldades para manter vivas as nossas tradições. Além de incentivos diretos, precisamos de garantir que a cultura não seja usada como arma política para beneficiar sempre os mesmos. Vamos lutar para que os apoios sejam atribuídos de forma justa e que o Governo Regional assuma o seu papel na defesa da nossa identidade”, afirma.

O partido conta marcar presença, esta tarde, na Festa dos Compadres, em Santana, pois considera essencial apoiar e preservar estas festividades, reconhecendo o seu impacto na identidade cultural da Madeira e no dinamismo económico local.