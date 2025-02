CDS defende redução de impostos e valorização dos salários

O CDS entende que é necessária uma redução de impostos diretos e indiretos e uma valorização dos salários, com aumentos superiores à inflação. Estas medidas, segundo o partido, iam contribuir para o aumento dos rendimentos da classe média, algo que considera crucial.

A candidatura encabeçada por José Manuel Rodrigues às eleições de 23 de Março aponta que "a classe média tem sido confrontada pelo peso dos impostos, pelo aumento das taxas de juro, pela subida da inflação que engole os aumentos salariais" e que "esta situação tem enfraquecido a classe média e tem conduzido mesmo ao empobrecimento de muitas famílias".

O CDS entende que, uma sociedade assente num grupo que aufere grandes rendimentos e noutro grupo que recebe baixos salários, sem uma classe média robusta, está condenada ao fracasso. A classe média é a espinha dorsal da nossa comunidade e é a garante da paz social. CDS

"No final de 2024, o salário médio bruto mensal no país foi de 1777 euros, enquanto que na Madeira ficou-se pelos 1683 euros, uma diferença de 94 euros por mês, ou seja, menos 1316 euros por ano (-5,3 por cento)", indicam os centristas. Nesse sentido, o CDS entende que a recuperação dos rendimentos e do poder de compra dos madeirenses e porto-santenses passa por um controlo da inflação, por um aumento de salários superior à subida dos preços e por uma diminuição do IRS e do IVA.