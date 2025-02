Bruno Melim diz que PS reconhece não ser capaz de vencer ao PSD

Bruno Melim representou o PSD no encerramento do XXII Congresso regional do PS-Madeira.

No final, o deputado diz ter visto uma grande demonstração de que o PS teme o resultado eleitoral das próximas regionais de Março e que prova disso é o convite á oposição para que se junte. "É a assumpção clara de que não consegue vencer o PSD".

Bruno Melim diz que o Congresso "foi mais do mesmo", tanto em propostas como em espectáculo político pré-eleitoral: O PS faz um Congresso; Cafôfo sai aclamado; os críticos calam-se.

Além disso, "foi um vazio de ideias, como nos últimos actos eleitorais"