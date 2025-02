O avião branco dos Estados Unidos que esteve na Madeira não pode ser militar?

Ao princípio da noite de domingo, o DIÁRIO publicou na plataforma on-line, em dnoticias.pt, um pequeno texto a dar conta da passagem pelo aeroporto da Madeira de uma pequena aeronave, bimotor, de cor branca, que pertence às Forças Armadas dos Estados Unidos da América.

O texto suscitou seis dezenas de comentários na conta de Facebook do DIÁRIO. Muitos foram de conteúdo humorístico, sarcástico, mas houve alguns mais sérios que tentaram identificar possíveis razões da vinda à Região daquela aeronave. Entre todos eles, um leitor sugeria que a Beechcraft C-12 Huron não poderia ser um avião militar e fundamentava a opinião no facto de a aeronave ser de cor branca.

É ou não o branco uma cor comum em aviões militares?

Para tentarmos esclarecer a questão, vamo-nos socorrer de informação institucional (texto e fotos), nomeadamente obtida nos sítios oficiais na Internet das forças armadas dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Brasil, de Israel e de Portugal.

Uma das conclusões a retirar da análise às imagens disponibilizadas nos vários ‘sites’ é que há múltiplas cores em aeronaves (aviões, drones e helicópteros) das forças armadas (não só das referidas). As cores variam consoante o local onde mais provavelmente vão actuar e de acordo com as missões a que estão destinados.

A cor cinza / azul-cinza claro são mais comuns em caças, bombardeiros e em aviões de transporte, nomeadamente, dos Estados Unidos, tanto da Força Aérea como da Marinha. Estas cores são usadas para reduzir a visibilidade contra o céu e dificultar a detecção visual.

O verde e o castanho é mais usado em aeronaves de apoio terrestre e helicópteros usados predominantemente em florestas, selvas, nomeadamente em missões de baixa altitude.

Cinza-escuro ou preto costumam ser usadas em aviões de operações nocturnas ou furtivas. O B-2 Spirit (bombardeiro furtivo) é um bom exemplo.

Areia / castanho-claro são cores de deserto muito usadas em zonas desérticas, como no Médio Oriente.

Branco é usado principalmente em aviões de transporte VIP e individualidades (exemplo: Air Force One dos Estados Unidos tem branco na fuselagem ou o Falcon ada Força Aérea Portuguesa); em aeronaves de vigilância e reconhecimento; em aeronaves de treino e transporte geral, incluindo algumas variantes do C-12 Huron, como o que deu origem a este fact check; e em aviões de patrulha marítima e das guardas costeiras, onde o branco melhora a visibilidade contra o mar.

As cores são usadas para camuflagem, com o objectivo de evitar detecção visual pelo inimigo; redução de assinatura térmica para minimizar a detecção por sensores infravermelhos; para identificação e segurança - aviões de transporte VIP e patrulha marítima frequentemente têm cores mais visíveis para evitar incidentes aéreos; e também para adequação a tratados e missões especiais - algumas aeronaves operam sob missões de reconhecimento internacional e devem ser altamente visíveis.

Vejamos, agora, um caso concreto que nos chega do Brasil e que consta do sítio oficial da Força Aérea daquela País.

A foto foi publicada em Maio de 2022 e mostra caças F-5EM da FAB sobre Porto Alegre. “Ao todo, são nove caças do Esquadrão Pampa, sediado em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre (…). Chama a atenção a camuflagem dos aviões na foto, sendo necessário dar zoom e prestar atenção para achar todos os caças. As cores verde-escuro e cinza misturam-se com o fundo, composto pela vegetação e os prédios da grande Porto Alegre.”

A explicação da FAB resume a política da escolha de cores para as aeronaves militares.

“O objetivo das pinturas é este mesmo, dificultar a visualização das aeronaves, seja por cima, por baixo ou pelo lado, o que em um combate à moda antiga é um factor decisivo. Porém, no combate contemporâneo, envolvendo mísseis além do alcance visual, disparados dezenas de quilómetros de distância do alvo, a furtividade ao radar é fundamental. Em casos de combate aproximado, uma boa camuflagem ainda hoje pode significar a sobrevivência da aeronave e seu piloto.”

O Beechcraft C-12 Huron com registo de cauda 00488 é de facto um avião militar dos Estados Unidos da América. Começou ao serviço da Força Aérea daquele País e actualmente está ao serviço do Exército, o que é verificável através de fotografias antigas e recentes. Inclusivamente a informação disponibilizada no flightradar24, que inclui a passagem pelo Funchal, refere-se ao avião como sendo do exército – 'United States - Army Priority Air Transpor't.

Como se pode constatar, é falso que um avião branco não possa ser das forças armadas, como, de resto, no caso em apreço, o do Beechcraft C-12 Huron, que passou pela Madeira, o é. Assim, avaliámos a afirmação do leitor com falsa.

Fiquemos com imagens que complementam a diversidade de cores usadas: