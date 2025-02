Zelensky confirma visita à Casa Branca na sexta-feira

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou hoje que vai reunir-se com o homólogo norte-americano, Donald Trump, em Washington, na sexta-feira, para finalizar um acordo sobre a exploração de minerais ucranianos.

"Há uma data de trabalho (...) sexta-feira", confirmou Zelensky durante uma conferência de imprensa em Kiev, depois de essa informação já ter sido adiantada pela Casa Branca.

Nas últimas semanas, Donald Trump exigiu o acesso a minerais estratégicos ucranianos para compensar os milhares de milhões de dólares pagos a Kiev durante a administração do ex-Presidente Joe Biden em ajuda militar.

"A minha pergunta (a Donald Trump) será bastante direta: os Estados Unidos vão parar o apoio ou não? Podemos comprar armas e obter mais ajuda?", explicou o líder ucraniano depois, falando em inglês e referindo-se ao apoio à resistência à invasão russa iniciada em fevereiro de 2022.

Na terça-feira, um alto funcionário ucraniano já informara que Kiev tinha aceitado os termos do acordo que permite que os Estados Unidos explorem os recursos minerais da Ucrânia, e que Zelensky poderá assinar esse acordo em Washington na sexta-feira.

"Isto é apenas um começo, mas pode ser um grande sucesso. O sucesso dependerá da nossa conversa com o Presidente Trump", acrescentou Zelensky durante a conferência de imprensa, dizendo que, no acordo, Kiev e Washington "poderão falar sobre garantias de segurança e quantidades específicas".

Zelensky explicou que as receitas do acordo de recursos serão depositadas num fundo conjunto EUA-Ucrânia e que a Ucrânia não será "devedora" da ajuda prestada durante a presidência de Biden (2021-2025).

Kiev espera que o acordo melhore as suas relações com o atual Governo dos EUA, que se deterioraram após violentos ataques verbais do Presidente Trump ao seu homólogo ucraniano nas últimas semanas.