Supremo dos EUA vai facilitar instauração de processos por discriminação a pessoas brancas

Uma maioria dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos declarou-se disposta a eliminar a exigência a pessoas pertencentes a grupos não minoritários de apresentar provas por discriminação no emprego.

Esta declaração que visa grupos não minoritários como homens, cidadãos brancos ou heterossexuais, foi proferida durante a argumentação perante o tribunal no caso de uma mulher branca do Ohio, Marleen Ames, que levou o seu litígio com a agência estatal que a empregou ao Supremo Tribunal.

Nenhum tribunal de recurso aceitou as queixas apresentadas por Ames em 2020 contra o Serviço Correcional do Ohio, alegando que ela nunca conseguiu apresentar as provas adicionais que são exigidas em quase metade dos tribunais do país para que os cidadãos maioritários provem que pode ter havido discriminação.

Ames acusa a agência de a ter discriminado em duas ocasiões, entre 2018 e 2019, a favor de outros funcionários de minorias, argumentando que uma promoção a que se candidatou foi dada a um funcionário homossexual que não se candidatou nem foi entrevistado para o cargo e que, mais tarde, perdeu o seu próprio emprego para outro trabalhador homossexual que também não se candidatou nem foi entrevistado.

A maioria dos juízes do Supremo Tribunal dos EUA mostrou-se recetiva aos argumentos de Ames e indicou que estão dispostos a eliminar a exigência de apresentação de tais provas.

A defesa de Ames está a argumentar perante o Supremo Tribunal que esta norma é inconstitucional porque discrimina uma parte dos cidadãos quando se trata de provar a discriminação no emprego.

O mais alto tribunal dos EUA, onde se têm verificado grandes divergências entre a maioria conservadora e os outros três juízes liberais em casos que envolvem questões como o aborto e a ação afirmativa, deverá emitir a sua decisão este verão.