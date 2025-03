Bombeiros saíram esta manhã para 32 ocorrências devido ao vento

O Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira registou, até às 11 horas da manhã deste sábado, 32 ocorrências relacionadas com o vento forte, que envolveram 66 operacionais e 33 meios terrestres.

No primeiro balanço efectuado durante o dia de hoje, a Protecção Civil dá conta da mobilização de meios para 14 quedas de árvore, 13 desabamento de estruturas edificadas e 5 danos nas redes de fornecimento.

O concelho do funchal foi o que registou mais pedidos de intervenção por parte dos bombeiros (23), seguindo-se Câmara de Lobos (5), Santa Cruz (3) e Machico (1).

O Serviço Regional de Protecção Civil reforça as recomendações ontem partilhadas para o Vento Forte, assim como as indicações da Autoridade Marítima Nacional no que concerne ao estado do mar.

Vento de Nordeste já atingiu 110 km/h nas serras do Funchal O vento de Nordeste tem sido bastante sentido, particularmente na zona poente do Funchal, mais exposta às rajadas daquele quadrante, durante este período em que a Região Autónoma da Madeira está sob aviso amarelo devido ao vento forte.

Protecção Civil deixa medidas preventivas para este período de vento forte O Serviço Regional de Protecção Civil deixou, nas suas redes sociais, medidas preventivas face ao período de vento forte.