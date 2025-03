Vento fez cancelar mais voo da Binter

O mau tempo continua no Porto Santo, nomeadamente o vento que ainda sopra forte. Estas condições atmosféricas fizeram, novamente, com que a Binter cancelasse o primeiro voo da Madeira para o Porto Santo.

O vento do quadrante oeste/noroeste, moderado a forte, está a assolar a zona do aeroporto. A direcção deste vento fica cruzado a pista, o que dificulta e muito a aterragem das aeronaves.

Segundo as previsões as condições atmosféricas são para melhorar a tarde, o que pode facilitar a realização da segunda viagem, ao final da tarde entre as duas ilhas. De recordar que, ontem, também não se realizou a primeira viagem, pelas mesma razões.