Sapadores reforçam apelo para "fim da discriminação imposta pelo Governo"

A delegação regional do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores lançou, hoje, um apelo à nova secretária regional de Saúde e Protecção Civil da Madeira, Micaela Freitas, para que coloque fim à "discriminação imposta pelo Governo Regional aos municípios com corpos de bombeiros".

"Micaela Freitas assumirá o cargo de Secretária Regional de Saúde e Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira, sucedendo a Pedro Ramos, cujo afastamento, solicitado por este sindicato, peca apenas por tardio, na sequência da exclusão dos corpos de bombeiros sapadores do modelo de financiamento definido pelo Governo Regional", manifesta o sindicato num comunicado enviado, este sábado, às redcações.

Na mesma nota, a delegação diz esperar reunir-se com a nova secretária regional "com a maior brevidade possível", para "solicitar a revisão do modelo de financiamento dos corpos de bombeiros, garantindo a inclusão dos municípios que possuem corpos de bombeiros sapadores".

"O objectivo é pôr termo à discriminação promovida por Pedro Ramos e assegurar que futuros contratos-programa com os municípios garantam as mesmas condições de financiamento atualmente atribuídas aos corpos de bombeiros voluntários", reforça o comunicado.

Sindicato dos Bombeiros Sapadores reivindica ainda a atribuição de uma compensação correspondente ao número total de bombeiros sapadores com formação de tripulante de ambulância de socorro, "em igualdade de critérios com os bombeiros voluntários que possuem essa formação".