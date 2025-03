20 mil painéis fotovoltaicos reforçam parques eólicos

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 23 de Março, dá conta que o investimento privado de cinco milhões, nas infra-estruturas no Paul da Serra, optimiza a produção contínua e injecta energia renovável na rede eléctrica regional.

Inteligência artificial aliada em projectos de construção

Leia a entrevista a Diogo Drumond, CEO da DTway, que vem à 8.ª edição das conferências ‘Inovação e Futuro’, uma iniciativa do DIÁRIO.

“Que a participação aumente e as pessoas votem em consciência”

Descubra que Vasco Galhardo Simões, fundador do movimento ‘Eu Voto’, vem acompanhar as eleições na Madeira, que contam com mais 1.300 candidatos a votos.

TEDxYouth@Funchal volta a cativar

APEL encheu para evento com seis oradores, dois performances e muitas ideias.

Nesta edição, conheça a jovem da ‘Geração do Futuro’ que encanta com a sua voz.

Destaque ainda para: ‘Preventiva’ para detido por violência doméstica.

