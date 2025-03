"Venham todos votar", apela Paulo Cafôfo

O cabeça-de-lista do PS às eleições legislativas regionais, Paulo Cafôfo, apelou aos eleitores para votarem neste novo acto eleitoral, até porque está em causa "a decisão do futuro".

"Venham todos votar", disse, esta manhã, após exercer o seu dever cívico na mesa de voto número 12, na Escola Básica do 1.º ciclo da Vargem - Caniço.

Ainda assim, o socialista acredita que os madeirenses irão votar em massa, até porque foi isso que lhe foi transmitido pelo eleitorado aquando da campanha eleitoral.

"As pessoas estão com muita vontade de votar", garantiu o candidato do PS-M.