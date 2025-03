'Selo Município Amigo da Juventude' atribuído ao Funchal com distinção de 4 estrelas

O Funchal foi distinguido com o ‘Selo Município Amigo da Juventude’ com 4 estrelas, pela Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), válido até Junho de 2026. Isso mesmo deu conta uma nota à imprensa, que indica que, desde 2020 que o Funchal integra a Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude.

"Esta rede pioneira visa a implementação de políticas locais estruturadas e sustentáveis para a juventude", explica, sendo que, no ano passado, o Funchal candidatou-se à distinção ‘Selo de Município Amigo da Juventude’, um reconhecimento nacional atribuído às autarquias que integram esta rede.

Após avaliação, foi atribuído ao Funchal ‘o Selo Município Amigo da Juventude’ com 4 estrelas, num máximo de 5 estrelas, "certificando assim que o município possui 7 dos critérios solicitados num total de 9, sendo obrigatoriamente um deles ter um Conselho Municipal da Juventude (ou equiparado) activo e um Plano Municipal de Juventude e implementação".

Em Novembro de 2022, o executivo municipal recebeu nos Paços do Concelho a Direcção da FNAJ. Já em 2024, o Município recebeu a bandeira de membro da Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude.

"Este reconhecimento evidencia o investimento do Funchal na área da Juventude nos últimos anos, com destaque para a criação da Divisão de Juventude, que tem vindo a reforçar a proximidade com os jovens do município, promovendo a sua participação ativa na vida da cidade através de Associações Juvenis e Grupos informais. O Município valoriza o papel dos jovens no presente e aposta na sua inclusão na construção de uma cidade cada vez mais amiga da juventude", indica.