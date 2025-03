Albuquerque vai baixar retenção na fonte para profissionais liberais

A redução da taxa de retenção na fonte para profissionais liberais será uma das primeiras medidas do novo ciclo político na Madeira. Miguel Albuquerque, líder do PSD-Madeira e indigitado para formar o próximo Governo Regional, recorreu à sua página de facebook para comunicar a intenção de baixar essa taxa dos atuais 25% para 17,5%.

“É minha intenção passar a retenção na fonte para os profissionais liberais de 25 por cento para 17,5. Penso que é muito importante este estímulo a todos os funcionários que contribuem para o nosso desenvolvimento integral”, afirmou Albuquerque, sublinhando o impacto desta medida no incentivo à atividade económica e na valorização do trabalho independente na Região.

Reafirmando o seu compromisso com os madeirenses, Albuquerque garantiu que não deixará por cumprir o que prometeu durante a campanha eleitoral: “Os caros concidadãos, os compromissos que assumi antes das eleições serão cumpridos no actual quadro governativo. Eles têm sentido. Queria dizer-vos que, se fomos capazes de ultrapassar desafios, também seremos capazes de enfrentar os desafios do futuro”.

Miguel Albuquerque adiantou ainda que o próximo Orçamento Regional está já a ser preparado e deverá ser aprovado antes do Verão, integrando as medidas estruturais que permitirão cumprir o programa sufragado pelos madeirenses.

Ontem, foi dado a conhecer publicamente a constituição do governo que voltamos a recordar:

XVI Governo Regional

Miguel Albuquerque – Presidente

Jorge Carvalho – Educação Ciência e Tecnologia

Eduardo Jesus – Turismo, Ambiente e Cultura

José Manuel Rodrigues – Economia

Micaela Freitas – Saúde e Protecção Civil

Duarte Freitas – Finanças

Nuno Maciel – Agricultura e Pescas

Paula Margarido – Inclusão, Trabalho e Juventude

Pedro Rodrigues – Equipamentos e Infraestruturas