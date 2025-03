Parabéns a Miguel Albuquerque

Hoje, segunda-feira, depois de muito ver os números, tenho de dar a mão à palmatória e felicitar o Sr. Dr. Miguel Albuquerque pela votação, estrondosa que obteve nestas difíceis eleições. Estou convicto que esta é uma vitória sua, aliada sem dúvidas por muitos desconhecidos, (no início da campanha eram muito menos), que deram a cara nas saídas das comissões de freguesias, e do seu tempo, sem pelouros, sem dogmas e a maior parte por pura convicção.

Na minha análise do barómetro do DIÁRIO achava que o PSD-M iria ganhar, e ganhou, mas nunca imaginei que a estabilidade acontecesse. Parabéns Sr. Dr. Miguel, pois tal facto se deve a si, e ao passado do seu antecessor. Parabenizo também, a forma que durante a campanha uniu o partido, mas deixe que lhe diga, gostaria que o tivesse feito antes em 2024. Mas fê-lo, e mesmo tarde, penso que foi decisivo. Acho natural num partido tão eclético e plural. Pois cabe às lideranças atuar da forma exemplar que o Sr. Presidente o fez em especial nas últimas três semanas. Renovo os parabéns. Os madeirenses escolheram e o PSD-Madeira tem legitimidade para fazer um novo governo. Oportunidade de ouro, para se conseguir com o CDS-PP e até com a IL não uma cedência de secretarias (não deixam saudades o Mar e Economia de outros tempos), mas um verdadeiro acordo parlamentar de viabilização de um orçamento plurianual e de três outros num programa de governo audaz, onde além da maioria de 24 se tivesse a almofada de mais um, até aos 25 deputados.

Os desafios são imensos, além da habitação, da continuidade, da política florestal, turismo, novas oportunidades, do Centro Internacional de Negócios, da própria Agricultura, Pescas e por fim a nossa Cultura. A Saúde, Educação, Segurança Social são temas que devem unir estes três partidos e deveriam ser a bandeira de todas as forças políticas dentro da Assembleia Regional em defesa da Autonomia Político-Administrativa da RAM. Projetos de investimento versus sustentabilidade, melhoria de condições de trabalho, melhores oportunidades são desafios constantes. Uma nova negociação do nosso Estatuto Autonómico, uma nova lei eleitoral que ficou presa nos corredores, uma nova abertura às novas competências, um novo olhar nos mercados de turismo, quer seja de natureza, quer seja em natureza, a dinamização do nosso Mar, a maior da nossa fatia territorial.

Alterar regras arcaicas de decretos legislativos regionais sem cabimento, criar zonas de natureza com a mínima intervenção, e se podendo criando uma série de zonas de utilização regulada, quer no solo quer no mar.

Olhar para estes 11 concelhos, como pólos dinamizadores de cultura local, e regional. Promover mais a cultura regional, remodelando o centro das artes, alguns museus e lugares icónicos. Olhar para o Porto Santo não como um destino de férias, mas como um local de por exemplo, entre outras possibilidades, um território ideal para centro de alto rendimento. O aumento das competências próprias dos órgãos da região, maior força dentro na nova Europa que renasce, com o abandono do amigo de sempre do outro lado do Atlântico. O estreitar de olhares para a América Latina, e o norte de África, como polos de oportunidades, refazer a forma de contactos com as instituições europeias, e com a própria capital. Criar um projecto de trabalho para o desenvolvimento em matérias de ambiente, quiçá olhando o mar (energia). Mas os próximos desafios além de fazer um governo novo, esperando que bons quadros se mantenham, o Sr. Dr. Miguel tem já duas eleições, e que deve manter a toada, as nossas nacionais em Maio e renovar parte das listas às autárquicas, não só dentro do aparelho do partido e na própria sociedade civil. Usar esta força de ontem para unir ainda mais aos ideais da social-democracia a nossa sociedade, além de todos os militantes. Parabéns a si, à sua equipa, a todos os que trabalharam e parabéns à Madeira.

Por último, aos que aumentaram a sua votação, não vale só deitar abaixo, criar jaulas, cercas e outras coisinhas para não deixar governar é decadente. O voto do eleitorado deve servir para vigiar, criticar e acima de tudo apresentar alternativas. Quanto ao meu barómetro não me enganei, à excepção da vitória estrondosa de Miguel Albuquerque. Parabéns.