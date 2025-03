ACIF participou no arranque do projecto 'InnoVamos' em Grã Canária

A ACIF participou na reunião de lançamento do projecto 'InnoVamos', que se realizou em Grã Canária. Este é um projecto liderado pela Fundación Canaria Parque Científico y Tecnológico da Universidade de Las Palmas de Gran Canaria (FCPCT-ULPGC), que visa impulsionar a transferência de conhecimento e a capacidade de inovação nos ecossistemas das regiões participantes Madeira, Açores e Canárias (MAC), incluindo parceiros de países terceiros como o Gana, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.

A reunião dos parceiros decorreu nos dias 25 e 26 de Março. O InnoVamos visa reforçar a colaboração e transferência de tecnologia entre entidades académicas e empresariais, promovendo a adoção de processos e tecnologias inovadoras para melhorar a competitividade e adaptabilidade das PME no mercado global.

Segundo nota da ACIF, "o projecto, que tem um orçamento de 4,06 milhões de euros com 85% de cofinanciamento da Comissão Europeia, irá implementar actividades específicas para apoiar as PME na adopção de tecnologias e processos inovadores. Neste sentido, serão levadas a cabo acções de formação e consultoria para reforçar as capacidades de inovação das empresas e facilitar a sua ligação com universidades e centros de investigação".

O objectivo passa ainda pela também por uma vertente social, garantindo que o conhecimento gerado nas universidades tem um impacto direto na sociedade e contribui para enfrentar os actuais desafios sociais e económicos.