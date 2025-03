SESARAM com menção honrosa no projecto 'TOP Farmácia Hospitalar'

O Serviço Farmacêutico do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) recebeu uma Menção Honrosa, na categoria ‘Melhor Desempenho Global’, no projecto 'TOP Farmácia Hospitalar'. Esta é uma iniciativa da Ordem dos Farmacêuticos com o alto Patrocínio do Ministério da Saúde, desenvolvido em parceira com a lQVlA Portugal.

Segundo explica nota à imprensa, o projecto consistiu em "avaliar e comparar - pela primeira vez no país, as actividades desenvolvidas em diferentes farmácias hospitalares, através de uma matriz de indicadores assente em três dimensões distintas: Consumo e Preparação de Medicamentos, Atividades Clínicas e Segurança do Doente".

A Farmácia do SESARAM foi convidada a participar nesta iniciativa, tendo sido uma das 34 farmácias que responderam ao desafio do Bastonário da OF, Hélder Mota Filipe, tendo ficado incluídos no Cluster D, "uma vez que os hospitais foram agrupados em clusters, de acordo com a sua tipologia".

No total, 41 farmacêuticos (hospitalares e analistas) exercem nos Serviços Farmacêuticos e no Laboratório de Patologia Clínica.