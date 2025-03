ACIF apoia 15 empresas com 25 mil euros no âmbito do projecto 'SMARTIES'

A ACIF – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira já escolheu os 15 projectos que serão apoiados com 25 mil euros, no âmbito do projecto SMARTIES, financiado pelo programa COSME. Para além do apoio financeiro, as empresas vão ainda beneficiar de um acompanhamento técnico especializado e de apoio personalizado ao longo de 15 meses.

Segundo explica nota à imprensa, o projecto 'SMARTIES', representa "uma oportunidade estratégica para fortalecer as capacidades das PME do sector do turismo, promovendo a inovação, a sustentabilidade e a competitividade em mercados cada vez mais exigentes".

Nesta edição, na Madeira, foram apresentadas 23 candidaturas, tendo posteriormente sido feita uma selecção das vencedoras, que obtiveram a pontuação mais elevadas, com base em critérios como a relevância, a inovação, a qualidade, a capacidade operacional e financeira e o impacto na sustentabilidade.

Com o acompanhamento técnico, é reforçada a capacidade das PME na adaptação a novos desafios, como também contribui para a consolidação de um sector do turismo mais resiliente, dinâmico e preparado para o futuro.