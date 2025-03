O deputado do Chega-Madeira eleito à Assembleia da República considera que "os jovens estão a ser sufocados por uma carga fiscal insuportável e sem perspectivas de futuro". "Temos de criar condições para que olhem para Portugal como a sua primeira casa e que cá concretizem os seus sonhos, construindo uma vida com dignidade e prosperidade", aponta Francisco Gomes.

Nesse sentido, o parlamentar reuniu hoje com membros da estrutura da juventude partidária para recolher e analisar contributos para o programa eleitoral do partido para as eleições legislativas nacionais de 18 de Maio. No fundo, o que se pretendeu foi conhecer as preocupações e reunir propostas eleitorais para o Chega.

Segundo o deputado, os assuntos mais abordados durante a reunião foram a crise na habitação, os baixos salários, a falta de reconhecimento dos sacrifícios subjacentes ao investimento na formação académica e a pesada carga fiscal. O deputado também afirma que os jovens manifestaram a sua insatisfação com a dificuldade em encontrar uma habitação acessível, mesmo após anos de estudo e qualificação, e com a falta de incentivos para a fixação de jovens em Portugal.

Na ocasião, foram abordadas algumas das medidas já definidas pelo CHEGA para o seu programa de apoio à juventude, "entre as quais a isenção de IMI e IMT na aquisição da primeira habitação, benefícios fiscais para jovens casais que se fixem no interior, isenção de IRS para jovens até 35 anos, redução de 50% da taxa contributiva das empresas que contratem jovens com menos de 30 anos e o combate aos baixos salários".

“O CHEGA está comprometido em dar aos jovens as ferramentas para construírem um futuro sólido e feliz. É inaceitável que gerações inteiras sintam que estão condenadas à precariedade e à falta de oportunidades. Dia 18 de maio, vamos mudar este ciclo com medidas concretas e corajosas", termina.