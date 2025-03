Vai demorar “imenso tempo” para que os edifícios estejam preparados para a IA

Embora reconhecendo que há riscos associados, Diogo Drumond, Managing partner da DTWay, por um lado procurou desmistificar os receios da IA, por outro, mostrar algumas das inúmeras potencialidades que o avanço tecnológico oferece. Nomeadamente na construção civil, ou não fosse o orador engenheiro civil de formação, área onde procura ajudar gestores e proprietários a enfrentar os desafios da operação, principalmente com os custos ambientais e energéticos. O sócio-gerente da DTWay explicou com a empresa actua na digitalização de edifícios, utilizando IA e outras tecnologias de ponta para tornar a sua operação mais inteligente e eficiente.

Na intervenção proferida na 8ª edição das Conferências ‘Inovação e Futuro’, evento organizado pelo DIÁRIO, que teve como foco a Inteligência Artificial Generativa, em jeito de introdução, Diogo Drumond destacou o forte contributo que a IA veio dar ao xadrez, e recuando ainda mais no tempo, recordou que quando a calculadora foi descoberta, também gerou medo na sociedade.

No caso dos edifícios o engenheiro civil não tem dúvidas do potencial da IA. “A IA pode ser uma grande ajuda. Tal como no xadrez, pode ser um assistente”, sublinhou. Grande parte da intervenção foi a demonstrar o potencial que o recurso a técnicas de IA oferece na gestão de sistemas energéticos num grande edifício, e a produção de bons resultados.

Mas há constrangimentos sobre o potencial da IA no edificado, em especial nos grandes edifícios, uma vez que a generalidade dos imóveis não está nada preparados para o futuro em perspectiva.

“Hoje em dia os edifícios não estão nada preparados para aquele futuro. E vão demorar imenso tempo a estar. Os edifícios são construídos com horizontes longínquos. E o desafio hoje é querer implementar uma solução de IA para trabalhar com hardware de 2000, que é praticamente impossível para comunicar, porque não está preparado para reportar dados”, concluiu.