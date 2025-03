Presidente da SEDES considera que Albuquerque "tem total legitimidade para governar"

O presidente da SEDES (Associação para o Desenvolvimento Económico e Social) considera que Miguel Albuquerque tem "total legitimidade para governar, dialogando com o ou os partidos que queiram fazer parte da solução governativa".

Tomás Andrade Faria, nas suas redes sociais, fez uma breve análise aos resultados do acto eleitoral deste domingo, acredita que o JPP estará a pensar numa possível eleição de um deputado à Assembleia da Republica, "aproveitando este bom momento".

"PS Madeira teve uma derrota estrondosa, sendo o principal, responsável o seu líder, Paulo Cafofo. Caso teime em ser candidato e não envolva nomes como Carlos Pereira, Lilia Rodrigues ou Miguel Silva Gouveia numa próxima lista à Assembleia da Republica, penso que perderá espaço, ou seja, terá de renovar", considera o presidente da SEDES.

Quanto ao Chega, considera ser um partido cujo rosto está em Lisboa. "Foram estes que criaram o momento de instabilidade politica e foram penalizados com a perda de um deputado. A moção de censura ao contrario do que acharam, acabou por não lhes favorecer", aponta.

No caso do CDS, apesar de perder um deputado, continua a manter "«a chama» de ser solução governativa". "Resta saber de que forma, se mantém a Presidência na Assembleia Regional ou, tendo em conta a perda de eleitorado e respectiva influencia, se aceita só ser viabiliza dor do governo", questiona.

Por fim, quanto à Iniciativa Liberal, fez uma alteração na sua liderança, mas consegui-o manter um deputado, "ou seja, o seu eleitorado, mantém esperança no nome que foi submetido ao escrutínio eleitoral. Disse que viabilizaria governo à direita, caso o nome do líder fosse outro".