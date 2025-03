A luta vital da CDU para ser a voz dos injustiçados no parlamento regional

As eleições regionais deste ano representam um desafio vital para a CDU-Madeira. É que nas últimas eleições de 26 de Maio de 2024, a coligação que junta Partido Comunista Português e Partido Ecologista 'Os Verdes' não conseguiu eleger um deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, o que não acontecia há 32 anos. Pelo que agora, quase um ano depois de perder esse deputado, o objectivo único e a omnipresente na mensagem da CDU foi a recuperação desse mandato parlamentar.

O cabeça-de-lista Edgar Silva e os outros candidatos fizeram tudo por mostrar como faz a diferença ter um deputado da CDU no parlamento. Por ser a voz que denuncia os problemas, as injustiças e as desigualdades sociais. A voz dos mais desfavorecidos, de quem tem salários e pensões com valores muito baixos. A voz da generalidade dos trabalhadores e em particular dos que sentem a precariedade laboral. A voz dos sectores produtivos, como a pesca e a agricultura, que têm perdido relevância. A voz que representa as populações que não sentem os efeitos do crescimento da economia da Madeira e que não conseguem adquirir habitação. Em suma, a palavra ‘voz’ esteve muito presente na campanha da CDU. E tudo ou quase tudo se resume a ter ou não ter voz no parlamento.

A presença do secretário-geral do PCP em três momentos desta campanha diz muito da importância destas eleições regionais para a CDU. Paulo Raimundo esteve a 20 de Fevereiro na apresentação pública da lista de candidatos, esteve também num jantar-comício com 200 pessoas no Funchal a 14 de Março e esteve ainda nas iniciativas destes últimos dias de final de campanha.

As duas sondagens publicadas esta semana deixam tudo em aberto quanto à recuperação do deputado da CDU. Ser ou não ser uma força com representação parlamentar, eis o desafio existencial que se coloca a esta força política nestas eleições.

Os candidatos da CDU em contacto com trabalhadores, neste caso funcionários do Departamento de Ambiente da CMF.

[Sem a CDU], a voz e a força dos direitos de milhares de pessoas deixaram de ter lugar no Parlamento da Região. Os problemas do mundo do trabalho deixaram de se ouvir na Assembleia Edgar Silva, a 16 de Fevereiro

