Um milhão da ‘bazuca’ para recuperar Palácio

A notícia que faz a manchete do seu DIÁRIO desta sexta-feira dá conta de que um milhão da ‘bazuca’ permite recuperar o Palácio de São Lourenço. O Estado lançou um concurso público para obra de recuperação da parte civil daquele imóvel, tornando-se assim no único projecto executado na Região com a parcela nacional do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A poucos dias das Eleições Regionais, a sondagem força partidos a fazer contas. Na reacção ao estudo de opinião da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M, os candidatos oscilaram entre a desvalorização dos números, pedidos de mobilização e o apelo ao voto útil pela estabilidade. Na véspera do último dia de campanha, as candidaturas revelam propostas para que não se repitam os trágicos incêndios e aluviões. Ainda sobre este período escaldante da vida política regional, Cafôfo foi alvo de denúncia anónima na Procuradoria-Geral da República e aponta dedo ao PSD.

Nestas páginas leia, também, a entrevista a Martinha Garcia, delegada regional da Ordem, que defende que o investimento na farmácia pode ajudar a reduzir pressão nos centros de saúde. A recém-eleita destaca que os farmacêuticos se dizem desvalorizados.

No futebol, Portugal parte em desvantagem para a 2.ª mão dos ‘quartos’ da Liga das Nações frente à Dinamarca, já que a derrota de ontem pode comprometer o futuro da selecção nacional nesta competição.

Ainda no desporto, mas no trail-running, saiba que três mil atletas desafiam limites no MIUT 2025 em Abril.

