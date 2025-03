Carlos André Gomes era o ‘alvo’ a abater por parte dos sócios proponentes da assembleia destitutiva. No final da assembleia que foi anulada, o presidente do Marítimo lamentou a ausência de muitos daqueles que o queria destituir.

“Antes de mais queria agradecer a presença de tantos sócios. Isso revela bem a vitalidade do nosso clube. Por outro lado, este é momento dos sócios unirem-se em torno do clube a acabarem com estas divisões internas. Não vou classificar a atitude dos sócios proponentes. Contudo, não se pode, de forma tão leviana, convocar uma assembleia para destituir esta direcção e depois não aparecer à mesma. Foi uma falta de respeito para a instituição Marítimo e para todos os maritimistas."