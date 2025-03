Falta de informação preocupa Boaventura

Até ao meio-dia, apenas 168 eleitores tinham votado na Junta de Freguesia da Boaventura, o que representa 23,2% dos 722 inscritos. O número não surpreende os membros da mesa de voto, que o consideram dentro do esperado para esta altura do dia.

A maior preocupação é que a taxa de abstenção se mantenha elevada. “Muitas pessoas idosas estão a confundir estas eleições regionais com as legislativas nacionais”, explicou um elemento da Junta, apontando a desinformação como principal causa do desinteresse.

Outro factor que pode contribuir para a fraca participação é o elevado número de eleitores emigrados. “É normal que, no fim do dia, apenas cerca de 300 pessoas acabem por votar”, concluiu o autarca.

Ao meio dia município tinham votado 20% dos eleitores