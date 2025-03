Sócios do Clube Naval do Funchal em consenso

A Assembleia Geral Ordinária do Clube Naval do Funchal reuniu-se esta sexta-feira, 22 de Março, na sede social do clube. Durante a reunião, os sócios presentes demonstraram união com a aprovação por maioria absoluta dos pontos em discução.

Foram aprovados o Relatório de Gestão e Contas do exercício da Direcção referente ao ano civil/económico de 2024, o Plano de Actividades e Orçamento para o ano civil de 2025 e a atribuição da qualidade de sócios efectivos ao treinador e ex-atleta de natação, João Pedro Castro Vieira, e ao atleta/treinador de judo, César Teixeira da Silva Nicola.

Além disso, os sócios foram esclarecidos sobre a participação do Clube Naval do Funchal no capital social de uma sociedade comercial anónima a constituir com objecto na exploração na Marina do Funchal. Ponto que foi retirado da ordem de trabalhos.

A direcção do Clube Naval do Funchal expressou satisfação com a participação activa dos sócios nas decisões tomadas durante a assembleia.